ФСБ предотвратила теракт на газовозе из Бельгии, где нашли мины

ФСБ: взрывные устройства на судне могли установить в одной из стран НАТО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области. Газовоз «Аррхениус» прибыл из бельгийского порта Антверпен. Судно должно было загрузиться и отправиться в Турцию, но при осмотре водолазы обнаружили под водой посторонние предметы на магнитах, которые могли установить в одной из стран НАТО, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что опасные предметы находились в районе машинного отделения и имели признаки взрывных устройств.

По данным ФСБ, каждое устройство весило около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была промышленного производства. Специалисты сделали вывод, что мины изготовлены «по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО». Их установили не в российских территориальных водах — к такому выводу пришли эксперты и следователи.

Капитан судна рассказал, что перед выходом из Антверпена судно полтора суток простояло на якорной стоянке. Ему объяснили это забастовкой работников порта. По версии следствия, именно тогда на корпус могли закрепить взрывные устройства. Следователи не исключают, что целью было затопление судна в море или теракт в порту после загрузки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Водолазы и взрывотехники обезвредили мины. Судно в настоящее время находится в безопасной зоне. Бельгийские власти о случившемся уже уведомлены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.