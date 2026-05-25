В Ступине завершили 55% капремонта Малинской школы

Капитальный ремонт Малинской школы на улице Школьной в городском округе Ступино выполнен на 55%. Завершить работы планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь здания составляет 3039 квадратных метров.

В школе продолжаются чистовые отделочные работы, устройство инженерных сетей и фасадные работы, включая облицовку керамогранитной плиткой и монтаж СМЛ-панелей. Также ведутся работы по электроснабжению. На объекте задействованы 56 специалистов и две единицы техники.

«В настоящее время в здании школы ведется чистовая отделка помещений, устройство инженерных сетей, фасадные работы — облицовка керамогранитной плиткой, монтаж СМЛ панелей, работы по электроснабжению», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам, проект предусматривает обновление входных групп, замену всех инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей. Для школы закупят новую мебель и модернизируют пищеблок. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию: уложат новый асфальт вместо старых дорожек и обустроят современные спортивные площадки. Учреждение рассчитано на 550 учащихся.

Всего в 2026 году в Московской области планируется капитально отремонтировать 48 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.