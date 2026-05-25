В России участились случаи инсультов во время секса

У россиян все чаще стали случаться инсульты во время секса. На половую активность приходится 5% от общего количества приступов, сообщает SHOT .

В последнее время в отечественные больницы с инсультом попадают люди от 30 лет. Фиксируется большое количество пациентов с нарушением мозгового кровообращения в возрасте 40–45 лет.

В частности участились случаи инсультов во время секса. По словам врачей, в интимные моменты нарушения кровообращения могут происходить из-за врожденных патологий. Наибольшую опасность представляет артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга. Ее можно найти только при КТ головы, МРТ или же по факту случившегося. Заболевание может протекать бессимптомно долгое время.

Врач-нейрохирург Вячеслав Рак отметил, что секс — серьезная физическая нагрузка для организма. С особенной осторожностью стоит заниматься интимом людям с врожденными патологиями. Обезопасить себя можно походом к врачу и дальнейшим наблюдением.

