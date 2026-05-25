Кровавая баня: псих забил поленом женщин и детей под Тулой

В Тульской области мужчина до смерти забил родственницу поленом во время застолья. Также он покалечил еще одну женщину и двух маленьких детей, сообщает «112» .

Жестокое убийство произошло в поселке Ханино. Вечером к одной из жительниц нагрянули дальние родственники. Они попросились переночевать из-за сломанной машины. Семья устроила застолье, которое закончилось кровавой расправой.

В ходе посиделок между гостями и хозяевами дома возник конфликт. Тогда 34-летний дальний родственник схватил полено и несколько раз ударил им 54-летнюю владелицу жилья. Та скончалась от полученных ран.

После этого мужчина попытался расправиться с ее сестрой и двумя девочками 8 и 11 лет. Они выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Одного ребенка направили в Москву, другая девочка находится в детской реанимации Тулы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения. Подозреваемый задержан. Его сожительницу допрашивают как свидетеля происшествия.

