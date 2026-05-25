В Карелии двухлетнего мальчика заперли в квартире снаружи навесным замком

В карельском городе Кеми вечером 24 мая спасатели вызволили двухлетнего мальчика из запертой квартиры. Сигнал тревоги поступил от соседей по улице Карельской, которые услышали из квартиры на первом этаже долгий и надрывный детский плач, сообщает «Daily Карелия» .

Люди, проживавшие по соседству, сообщили спасателям, что их обеспокоило, что входная дверь снаружи заперта на навесной замок, а внутри помещения плакал ребенок.

На место немедленно выехали спасатели. В присутствии участкового и инспектора по делам несовершеннолетних они вскрыли дверь. Внутри никого из взрослых не оказалось. В пустой квартире находился один двухлетний мальчик. Ребенок был напуган и плакал.

Малыша изъяли сотрудники полиции и доставили в Кемскую центральную районную больницу. Врачи осмотрели ребенка. Где в этот момент были родители и почему они заперли сына одного, официально не сообщается. По факту случившегося начата проверка.

