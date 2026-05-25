Вывалились оголенные провода: светофор ударил током прохожего в Екатеринбурге

Уральца ударило током, когда он проходил мимо светофора

Мужчина получил удар током, когда проходил мимо светофора в Екатеринбурге. Пострадавшего госпитализировали, сообщает E1.RU .

По словам одного из очевидцев, опасный светофор расположен между домами № 10 и 11 на улице Машинистов. Он установлен почти посередине тротуара. При этом у столба нет крышки, оголенные провода вывалились и торчат у всех на виду.

Очевидец проходил мимо, как вдруг его одернул другой прохожий.

«Я сначала не понял, что случилось, а потом парень объяснил, что он сам шел мимо и его ударило током», — сказал мужчина.

Пострадавшему стало плохо. Очевидец вызвал ему скорую. Мужчину увезли на реанимобиле в больницу.

В мэрии отметили, что специалисты Центра организации дорожного движения пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.