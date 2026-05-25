Врач предупредил о росте риска болезней из-за курения

Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский рассказал о влиянии табака на организм и рисках хронических заболеваний, сообщает ИА «Время Н» .

Курение остается одной из главных причин преждевременной смертности и ведущим фактором риска неинфекционных заболеваний. Табак повышает вероятность ишемической болезни сердца, инсульта, рака, хронической обструктивной болезни легких и диабета.

По данным исследований, у курильщиков риск дебюта ишемической болезни сердца выше в 1,5–4 раза, инфаркта — в три раза. При употреблении пачки в день смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превышает норму в 2,5 раза. Никотин вызывает тахикардию, гипертонию и спазмы сосудов.

Вероятность рака легких у заядлых курильщиков выше в 20–30 раз. По данным Всемирной организации здравоохранения, табак становится причиной 22% смертей от онкологии. Опасные вещества в дыме поражают также гортань, пищевод, поджелудочную железу и мочевой пузырь.

Курение провоцирует бронхит, эмфизему и астму, разрушает альвеолы и приводит к хронической обструктивной болезни легких. Страдает и репродуктивная функция: у мужчин развивается импотенция, у женщин — гормональные сбои и осложнения беременности.

«Чем больше человек курит и чем дольше длится привычка, тем выше риск заболеваний. Однако отказ от курения уже через несколько лет значительно снижает эти риски. Например, через 5 лет после отказа риск инфаркта уменьшается вдвое, а через 10−15 лет — приближается к уровню некурящих», — отметил Алексей Фаворский.

По оценкам специалистов, до 11% случаев неинфекционных заболеваний можно предотвратить отказом от табака.

