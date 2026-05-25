«Тебе че надо?»: бариста кофейни в Москве довела до слез девочку-инвалида

Жительница Москвы пожаловалась на баристу крупной сети кофеен, которая унизила и довела до слез девочку-инвалида.

Очевидец Марина (имя изменено) рассказала, что инцидент произошел в филиале вблизи станции метро «ВДНХ». За кассой стояли две бариста, когда к ним зашла девочка-подросток с ограниченными возможностями здоровья. Она плохо говорила, поэтому свой заказ попыталась сделать по картинкам в меню.

По словам девушки, первая бариста не поняла посетительницу, поэтому подошла вторая сотрудника кофейни и «проорала в лицо» ребенку: «Че тебе надо?».

Девочка в слезах выбежала из кофейни. Марина сделала замечание сотруднице, что она хамит клиентам. В ответ она услышала, что бариста имеет медицинское образование и она «знает, как общаться с такими клиентами». Затем в кофейню зашла мама девочки и устроила скандал. Выяснилось, что это далеко не первый случай хамства в адрес подростка-инвалида.

«О каком инклюзивном обществе и толерантности в России мы говорим, когда персонал, который работает в сфере обслуживания позволяет себе унижать людей с особенностями?», — возмутилась Марина на видео в соцсетях.

