В Красногорске наградили хоккеистов академии «Красная Машина Юниор»

Церемония награждения воспитанников академии «Красная Машина Юниор» по итогам сезона 2025/2026 прошла 23 мая на арене «Красная Машина Молодежка» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Почетными гостями мероприятия стали министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, олимпийские чемпионы Татьяна Овечкина, Андрей Зубарев и Илья Каблуков, четырехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин и председатель ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Главный тренер сборной «Россия 25», основатель школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг подчеркнул значимость события для юных спортсменов.

«Для детей такие моменты имеют особое значение и навсегда остаются в памяти. Возможность быть рядом с людьми, которые добились самых высоких результатов, услышать от них напутственные слова очень важна для каждого ребенка», — отметил Ротенберг.

По итогам сезона три возрастные группы академии стали победителями первенства Московской области, еще четыре — выиграли региональные соревнования среди спортивных школ. Золотые медали первенства области завоевали команды 2011, 2013 и 2014 годов рождения. Хоккеисты 2014 года также выиграли международный Кубок Первого канала и взяли бронзу Кубка Третьяка.

Ряд игроков получили индивидуальные награды. Владислав Шепелев, Артем Султангареев, Артем Зверев, Михаил Галиакбаров, Михаил Краморенко, Михаил Махов и другие спортсмены были признаны лучшими в своих амплуа. Команда 2008 года рождения стала бронзовым призером первенства Центрального федерального округа среди юниоров до 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.