Юрист Муртазалиев объяснил, как студенты теряют отсрочку от армии

Отсрочка от армии по учебе действует временно и может быть утрачена при переводе или несвоевременном поступлении в магистратуру. О ключевых рисках рассказал партнер бюро «Гребенюк и партнеры» Курбан Муртазалиев, сообщает RuNews24.ru .

Партнер адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры», руководитель отдела призыва и мобилизации Курбан Муртазалиев пояснил, что отсрочка не означает освобождение от службы и не дает военный билет.

«Что такое отсрочка от призыва на военную службу? Это Ваше право не идти в армию, которое действует лишь временно. Получив отсрочку, Вы не получаете военный билет. Имеется множество оснований, по которым Вы ее можете получить. Их можно условно разделить на несколько категорий: по семейным (социальным) обстоятельствам, по учебе, по здоровью (категория годности «Г»), по службе в определенных государственных органах, по работе в IT-компаниях и так далее», — пояснил эксперт.

Отсрочка по учебе предоставляется при очном обучении по аккредитованным программам. Однако есть ограничения. Если студент окончил колледж, повторная отсрочка для обучения в вузе на бакалавриате или магистратуре не дается.

«Чтобы получить отсрочку в магистратуре, Вам нужно поступить туда сразу же – в год окончания бакалавриата, иначе – потеря отсрочки. Хотим отметить, что для поступления в аспирантуру такого требования в законе не установлено, однако мы настоятельно советуем: если собираетесь поступать в аспирантуру – делайте это в год окончания магистратуры/специалитета. На сегодняшний день практика военкоматов складывается так, что молодых людей, поступивших в аспирантуру спустя некоторое время после окончания магистратуры/специалитета, часто призывают в армию», — добавил Муртазалиев.

При переводе в другой вуз отсрочка сохраняется только при переходе на программу того же уровня. Академический отпуск допустим, если общий срок увеличивается не более чем на год.

Эксперт также предупредил о частой ошибке — отсутствии медицинских документов перед комиссией. Необходимо заранее собрать подтвержденный диагноз и передать все справки в военкомат, а в Москве — проверить их наличие в системе «Емиас».

