Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен передавать Владимиру Путину слова режиссера Андрея Звягинцева, прозвучавшие на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

На 79-м Каннском кинофестивале фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при. Во время благодарственной речи режиссер затронул тему специальной военной операции и обратился к президенту России с призывом остановить конфликт на Украине.

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, передали ли главе государства это выступление.

«Я, по крайней мере, не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать», — сказал Песков.

Он добавил, что, по его мнению, режиссер не осуждал действия киевских властей на Донбассе с 2014 года.

«Если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса, а сейчас у него такого права нет», — сказал Песков.

Ранее в Кремле также подтвердили, что удар «Орешником» по Украине стал ответом на атаку в Старобельске. Под завалами разрушенного колледжа погиб 21 студент.

