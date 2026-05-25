«Единая Россия» представила жителям Реутова результаты работы по наказам за 5 лет

На форуме «Доверие» в Реутове, прошедшем в Центре культуры и искусств, подвели итоги реализации народной программы «Единой России» за 5 лет. В 2021 году в Подмосковье партия собрала почти 800 тысяч наказов жителей, из них в Реутове — свыше 7 тысяч, отметил секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, передает пресс-служба партии.

«В диалоге с жителями мы определили приоритеты. За пять лет построили сразу три важных объекта — школу на 1100 мест, поликлинику, детский сад на 250 мест. Все они появились в микрорайоне 10А. Кроме того, открыли ФОК площадью свыше трех тысяч квадратных метров. До конца года достроим Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, которую тоже очень ждут», — заметил Игорь Брынцалов.

За пять лет в город удалось привлечь почти 118 миллиардов рублей инвестиций и создать 9 тысяч новых рабочих мест. Это результат, в том числе, работающих на уровне региона мер поддержки бизнеса — многие из которых заложены в народной программе, подчеркнул Игорь Брынцалов.

В форуме принял также участие и глава Балашихи Сергей Юров, который ранее несколько лет руководил Реутовом. Сегодня Сергей Юров стал также кандидатом предварительного голосования «Единой России» — если жители поддержат его кандидатуру, он намерен баллотироваться в Государственную думу.

«Я 14 лет здесь работал на разных должностях, в том числе последние 3 года — главой. Я очень хорошо знаю и город, и его специфику. Мы с командой тогда начинали многие проекты, в том числе Фабричный пруд, детский центр „Изобретариум“. Сейчас в городе уже три „Изобретариума“, а пруд стал центром притяжения реутовчан. Многое сделано, но есть и новые запросы. Все они станут частью новой народной программы „Единой России“», — сказал Сергей Юров.

На сегодня жители города внесли уже свыше двух тысяч предложений в народную программу. Свой наказ оставила и Анастасия Тарасова: «Я живу на Носовихинском шоссе. Очень хотелось бы, чтобы мой двор озеленили и обустроили в нем небольшой сквер. У нас много детей и пожилых людей. Было бы здорово для них в первую очередь организовать место отдыха рядом с домом».

В завершение форума Игорь Брынцалов напомнил, что предложения жителей в новую народную программу принимаются в разных форматах: на сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50, в приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья. Также в Реутове и Балашихе запущен сбор предложений и инициатив через «программные мастерские», которые начали работать на предприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.