У Анастасии Волочковой отвалились волосы во время выступления
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
У известной балерины Анастасии Волочковой отвалились волосы во время выступления на мероприятии, сообщает Telegram-канал «Светские хроники».
На опубликованных кадрах видно, как балерина активно двигается на сцене. Неожиданно от ее прически отваливаются нарощенные волосы.
Волочкова, заметив волосы на сцене, рассмеялась и начала шутить над ситуацией со зрителями.
Ранее блогер и певец Рома Желудь сравнил шпагат балерины Анастасии Волочковой с «раскладушкой Сони Эриксон».
