Гадалка Ермака скрывала миллионы долларов, чтобы не платить налоги

Во время заседания по делу Ермака, который обвиняется в легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов), прокуратура заявила, что фигурант пользовался услугами астролога. Ее контакт был записан у него в телефонной книге под именем «Вероника Фэншуй Офис».

Ермак отправлял женщине имена и даты рождения своих политических оппонентов, а она составляла ему расклады и прогнозы. Следствие считает, что экс-глава офиса Зеленского мог пользоваться услугами гадалки, чтобы назначить бывшего генпрокурора, замглавы офиса Зеленского, министра здравоохранения и других чиновников.

Последний раз 51-летняя Вероника Аникевич (настоящее имя гадалки — ред.) была официально трудоустроена в 2012 году. Затем в ее трудовой не было записей, пока она не оформила ИП в мае 2024 года.

С того времени женщина официально заработала 4,5 тыс. долларов (около 300 тысяч рублей). Но в реальности Ермак и некоторые другие члены киевской верхушки могли заплатить ей миллионы за консультации, расклады и прогнозы. Предварительно, женщина скрывала доходы, чтобы уйти от уплаты налогов.

Адвокат Ермака объяснил наличие гадалки в списке контактов Ермака следующими словами: «Даже сильному мужчине иногда хочется с кем-то посоветоваться, с женщиной например».

