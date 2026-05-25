Челябинский мануальщик сломал пациентке позвоночник при попытке вылечить спину

Установлено, что в январе прошлого года потерпевшая нашла в интернете объявление с целью устранить болевые ощущения в области поясничного отдела. Женщина обратилась к мануальщику для оказания соответствующих услуг. При этом мужчина не имел лицензии и проводил процедуры в квартире.

В ходе мануальной терапии мужчина наносил потерпевгей удары кулаком по позвоночнику, сломав отросток шейного позвонка.

В отношении мануальщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека). Фигуранту предъявили обвинение.

Миасский городской суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права оказывать услуги массажа на 2 года. Кроме того, обвиняемому необходимо выплатить потерпевшей более 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

