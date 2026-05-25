Туристов убили и бросили в кишащую крокодилами реку Лимпопо

Двое туристов были жестоко зарезаны в Южной Африке. Затем убийца сбросил их трупы в реку с крокодилами, сообщает The Sun .

Жуткое преступление произошло в национальном парке Крюгер. Жертвами стали 71-летний пенсионер Эрнст Мараис и его 73-летняя жена Дина, которые хотели провести неделю на сафари.

В среду они пропали, не вернувшись в место своего ночлега. Предполагается, что пенсионеры столкнулись с браконьерами на слоновьем переходе. Те жестоко расправились с туристами, чтобы помешать им обратиться в полицию.

Супругов схватили, связали им руки. Затем их несколько раз ударили ножом. После этого убийцы сбросили их тела в кишащую крокодилами реку Лимпопо и угнали внедорожник пары.

Тела были обнаружены группой путешественников в пятницу утром. Убийцы все еще не найдены. Есть предположение, что они уже покинули национальный парк.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.