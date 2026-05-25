Мужчина устроил «стриптиз» перед подростками на улице в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде мужчина разделся догола прямо на улице. За произошедшим наблюдали подростки, сообщается в Telegram-канале « Ni Mash ».

Инцидент произошел на Покровской улице. Сначала мужчина ползал по земле, а затем встал и начал обнажаться.

Вокруг собралась толпа юношей. Они смеялись и фотографировались на фоне раздевающегося горожанина.

В результате на место прибыли полицейские. Они скрутили мужчину, после чего увезли его.

