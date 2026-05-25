В Калининградской области впервые с начала СВО объявили беспилотную опасность

Жители Калининградской области впервые с начала специальной военной операции получили предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости .

«Внимание! Сигнал „Беспилотная опасность“, — отмечалось в сообщении РСЧС.

При этом уже через несколько минут режим был отменен экстренными службами.

В аэропорту Храброво временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Примерно через час ограничения также сняли.

