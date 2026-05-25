В Калининградской области впервые с начала СВО объявили беспилотную опасность
Жители Калининградской области впервые с начала специальной военной операции получили предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости.
«Внимание! Сигнал „Беспилотная опасность“, — отмечалось в сообщении РСЧС.
При этом уже через несколько минут режим был отменен экстренными службами.
В аэропорту Храброво временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Примерно через час ограничения также сняли.
