Компания «Оил ресурс добыча» купила первое нефтегазовое месторождение

«Оил ресурс добыча», водящая в группу компаний «Кириллица», приобрела Луговское нефтегазовое месторождение в Энгельсском районе Саратовской области. Актив станет первой собственной добывающей площадкой для группы, будет использоваться для тестирования и внедрения технологий, направленных на увеличение нефтеотдачи пластов, сообщает пресс-служба компании.

«Приобретение собственного месторождения — важный этап в развитии нашего добычного направления и переходе к модели высокотехнологичной нефтяной компании полного цикла» — прокомментировал акционер ГК «Кириллица» Семен Гарагуль.

Площадь участка составляет 11,7 кв. км. Лицензия на разведку и добычу углеводородов действует до 2035 года. Месторождение принадлежит к зрелым нефтегазовым активам с подтвержденной историей бурения и добычи. На территории участка ранее были пробурены как разведочные, так и эксплуатационные скважины, которые подтвердили наличие притоков нефти и газа.

В компании добавили, что до конца текущего года будет построена первая разведочная скважина на девонские залежи, что станет новым этапом освоения месторождения.

Помимо этого, до конца года «Оил ресурс добыча» планирует завершить бурение шести эксплуатационных скважин и начать промышленную добычу.

