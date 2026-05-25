Дочь дрессировщика Запашного рассказала о самочувствии на фоне отека Квинке
Дочь известного дрессировщика Мстислава Запашного, Екатерина, рассказала о своем состоянии после госпитализации с отеком Квинке. Она чувствует себя полегче, сообщается в Teleram-канале «КАТЕРИНА ПТИЦА».
Запашная заявила, что уже поела. Также она может сидеть и не чувствовать при этом боль. Вдобавок начали проходить пятна на теле.
«Сделали вторую плазмофильтрацию, отдельное „удовольствие“. Надеюсь, все идет к выписке», — поделилась Запашная.
Ранее девушка приехала в Крым, чтобы отдохнуть и встретиться с родственниками. Однако она заработала отек Квинке и попала в реанимацию.
