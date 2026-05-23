Отек Квинке из-за укуса: Запашная борется за жизнь в больнице Севастополя

В Крыму дочь дрессировщика Запашного попала в реанимацию из-за отека Квинке

Дочь знаменитого дрессировщика Мстислава Запашного, Екатерина, была экстренно переведена в отделение реанимации одной из больниц Севастополя. В Крым девушка приехала ради летнего отпуска и встречи с родственниками, но заработала отек Квинке и попала в реанимацию, сообщает Baza .

В Севастополе проходят гастроли циркового шоу брата Екатерины Ярослава Запашного. Женщина посетила представление, почувствовала себя плохо и попала в больницу.

Первыми симптомами болезни стало небольшое воспаление на коже, которое пострадавшая изначально посчитала обычным комариным укусом. Однако ситуация быстро и стремительно ухудшилась. Тело покрылось крупными красными пятнами, начался сильный зуд, а конечности отекли.

В местах соприкосновения кожи с элементами одежды стали появляться крупные волдыри. Прибывшие медики диагностировали у пациентки отек Квинке и отвезли ее в больницу.

Из-за выраженной отечности тканей врачи установили капельницу лишь с девятой попытки. Назначенный курс гормональной терапии и жесткие диетические ограничения не дали быстрого результата, и из-за ухудшения показателей 22 мая Екатерину перевели в реанимацию.

Там специалисты провели процедуру плазмофильтрации и скорректировали дозировку лекарственных препаратов. На данный момент состояние пациентки улучшилось. Точные причины отека до сих пор неизвестны.

