Смертельный удар на скорости: ДТП унесло жизни трех людей в Ставропольском крае
Трое людей погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае. Врезались два легковых автомобиля, сообщает «112».
Инцидент случился на 7-м километре трассы «Краснодар-Ставрополь».
В ДТП травмы получили пять человек. Один из них — ребенок.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Причина ДТП в настоящий момент остается неизвестной.
