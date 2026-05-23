Смертельный удар на скорости: ДТП унесло жизни трех людей в Ставропольском крае

Смертельное ДТП унесло жизни трех человек в Ставропольском крае

Трое людей погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае. Врезались два легковых автомобиля, сообщает « 112 ».

Инцидент случился на 7-м километре трассы «Краснодар-Ставрополь».

В ДТП травмы получили пять человек. Один из них — ребенок.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Причина ДТП в настоящий момент остается неизвестной.

