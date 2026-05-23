Еще один инцидент в Москве: участник забега в центре впал в кому из-за жары
Второй мужчина пострадал во время забега в центре Москвы — он впал в кому. Марафонцу 35 лет, сообщает «112».
Пострадавшему поплохело из-за сильной жары. Мужчину уже увезли в больницу.
Днем 23 мая другому мужчине стало плохо во время марафона в центре Москвы на Китайгородском проезде. Он потерял сознание, упал без признаков жизни.
Врачи диагностировали клиническую смерть, но смогли откачать марафонца. Затем его госпитализировали.
