Еще один инцидент в Москве: участник забега в центре впал в кому из-за жары

Второй спортсмен потерял сознание во время марафона в центре Москвы

Второй мужчина пострадал во время забега в центре Москвы — он впал в кому. Марафонцу 35 лет, сообщает « 112 ».

Пострадавшему поплохело из-за сильной жары. Мужчину уже увезли в больницу.

Днем 23 мая другому мужчине стало плохо во время марафона в центре Москвы на Китайгородском проезде. Он потерял сознание, упал без признаков жизни.

Врачи диагностировали клиническую смерть, но смогли откачать марафонца. Затем его госпитализировали.

