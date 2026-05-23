Рухнул без чувств: москвич пережил клиническую смерть прямо на марафоне
37-летний мужчина пережил клиническую смерть во время участия в беговом марафоне в центре Москвы. Об этом сообщает «112».
Инцидент произошел на Китайгородском проезде. Мужчина потерял сознание во время забега.
Он упал и не подавал признаков жизни.
Однако вовремя подоспевшие врачи смогли откачать спортсмена. Затем его отвезли в больницу для дальнейшей помощи и наблюдения. О его текущем состоянии не сообщается.
