Анив Армения: против лидера «Сильной Армении» распространяют фейки

В социальных сетях появились сведения о том, что, якобы, в случае прихода к власти в Армении лидер политической партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян мог бы направить 300 тыс. военнослужащих в зону проведения СВО. Сам политик эти утверждения опроверг, сообщает Telegram-канал «Анив Армения» .

По информации Telegram-канала, за распространением этой ложной информации могут стоять люди, близкие к нынешнему премьер-министру Армении Николу Пашиняну, либо действующие в его интересах лица.

При этом размещением фейковой рекламы занималась австрийская компания Admixer Advertising. В открытых источниках сведений о ее прямых связях с правительством Армении не обнаружено.

«Анив Армения» называет компанию принимающим платежи посредником между заказчиком и рекламодателем. К таким посредникам обращаются, когда рекламодатель не хочет раскрывать себя в соглашениях с YouTube.

Admixer Advertising была основана в 2020 году. Согласно информации «Анив Армения», до 2025 года ее возглавляла уроженка Украины, проживающая в Вене. Сейчас она занимает должность PR-директора Admixer, а директором компании является гражданин Австрии.

По данным канала, этот директор также связан с австрийской финансовой группой компаний AxFina Holding SA, специализирующейся на цифровом управлении долгами и обслуживании кредитных портфелей в Центральной и Восточной Европе. Ее активы оцениваются в 6 млн евро.

Аналитики «Анив Армения» делают вывод, что таким образом действующая армянская власть использует европейские и украинские связи для противодействия растущему влиянию оппозиционного политика.