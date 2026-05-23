В Королеве прошел гала-концерт «Духовно-историческое возрождение Отечества: взгляд в будущее»

В День Пионерии 19 мая в подмосковном Королеве прошел гала-концерт «Духовно-историческое возрождение Отечества: взгляд в будущее» (ДИВО). Три года назад, 25 января 2023 года, в Московской областной Думе, по инициативе фракции КПРФ, состоялось первое заседание оргкомитета регионального конкурса научных и творческих работ «ДИВО», сообщила пресс-служба фракции в Мособлдуме.

Конкурс был организован в целях реализации и поддержки духовно-нравственного и профессионального потенциала молодежи, стимулирование молодого поколения к изучению духовных ценностей и истории Отечества, творческой работе. А для старшего поколения — это стало освоением современных подходов к нравственному воспитанию детей и молодежи.

С каждым годом все больше и больше участников стало принимать в нем участие.

Школьники, студенты колледжей и ВУЗов, ветераны труда и дети войны, делегация фракции КПРФ в Московской областной Думе, во главе с заместителем председателя Московской областной Думы, руководителем фракции КПРФ Александром Наумовым, депутатами Татьяной Ордынской и Татьяной Никитас, руководителем аппарата фракции КПРФ Константином Елисеевым, ведущим специалистом аппарата фракции, депутатом Раменского Совета депутатов Дмитрием Соловьевым и референтом Александром Голубом приняли участие в мероприятии.

Открывая гала-концерт, член оргкомитета конкурса «ДИВО», заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отметил:

«Подведение итогов этапа конкурса „ДИВО“ приходится на 104-ю годовщину Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. 17 мая на Красной площади был прием в пионеры. И, в основном, это были ребята из нашего Подмосковья, жители нашего региона.

Я хочу сказать, что конкурс «ДИВО» сам по себе уникальный. Его организатором, духовным наставником, движителем стала депутат Мособлдумы от КПРФ Татьяна Адимирикановна Ордынская. Когда мы начинали конкурс, то полагали, что он может не так стремительно развиваться. Но практика показала, что интерес к нашему конкурсу большой. Это не случайно. Мы — наследники и продолжатели великих побед и достижений нашей Отчизны! Наше подрастающее поколение должно знать свою историю, свои традиции. Мы обязаны воспитать молодежь на подвигах отцов и дедов, наших героических предков, на тысячелетней истории нашей великой Родины — России! Сейчас наша страна, испытывает со стороны НАТО агрессию в виде возродившегося нацизма, который поднял голову на Украине.

Наши отцы, деды и прадеды победили фашизм в 1945 году. Водрузили Знамя Победы над поверженным Рейхстагом, но фашизм снова поднял голову».

Александр Наумов также отметил, что сейчас идет СВО. Подрастающее поколение — это сила и мощь нашего великого Отечества. Тысячи молодых людей из Подмосковья заключили контракты с министерством обороны и сражаются на фронтах СВО. Наши воины на передовой защищают всю нашу историю, традиции, наш народ. Подвиг бойцов-героев подтверждает то, что есть крепкая связь поколений, что живут традиции народа, сохраняется его славная история.

«Кто мы такие, почему мы такие, куда мы идем?» Эти вопросы возникают среди молодежи. Потому что подрастающее поколение хочет знать свою историю, знать свои истоки, а это очень важно. А тысячелетняя история нашего Великого государства основывается на традициях, на достижениях, на подвигах нашего народа — от Куликовской битвы, до Великой Отечественной войны. А современную историю будет строить наше подрастающее поколение. Поэтому, конкурс «ДИВО», в первую очередь — это связь поколений. Молодежь хочет чувствовать себя гражданами, творцами и патриотами своей Родины. Нас — старших — так воспитывала пионерская организация. Поэтому мы должны сделать многое для того, чтобы Пионерия была примером и нынешним ребятам. Хочется пожелать, чтобы с каждым годом ряды пионеров росли больше и больше», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Очень важно, что в конкурсе «ДИВО» дети своими работами демонстрируют любовь к нашим предкам, к тем поколениям, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, а потом поднимали ее из разрухи. «Любовь к семье — это та основа, на которой воспитывается человек. А любовь к своей малой Родине, где родился человек, любовь к нашему Подмосковью, и, конечно любовь к великой России — это основа основ. Я поздравляю всех участников с подведением итогов творческого конкурса! Поздравляю с годовщиной Пионерской организации. Всем удачи, успехов, нынешних и будущих побед!» — отметил зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов.

Действительно, десятки творческих коллективов Подмосковья и г. Москвы боролись за право выступления на данном концерте, но победили лучшие, которые с достоинством представляли муниципалитеты делегировавшие своих талантов на этом грандиозном мероприятии.

В гала-концерте участвовали:

Образцовый ансамблю детского танца «Эстрея» МБОУ Гимназии № 17 г. о. Королев;

Средний хор «Галактика» Детской музыкальной школы № 1 г. Подольск;

Коллектив народного творчества «Образцовый детский хор „Мандрагора“ Клинская ДШИ им. П. И. Чайковского;

Народный коллектив «Хор ветеранов» МБУК МДК «Яуза» г. о. Мытищи

Вокальный ансамбль «Голосок» МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. о.Королев

Коллектив народного творчества — ансамбль танца «Россия» г. о. Люберцы;

Фольклорный ансамбль «Самоцветы» Сходненская ДШИ г. о. Химки;

Хор русской песни «Подмосковный сувенир» г. о. Чехов;

Оркестр Первого Московского областного музыкального колледжа г. о. Коломна.

Отдельные овации получили Людмила Павлова (проект «У нас есть будущее под Покровом» Марии Русской) исполнившая известное произведение «Ave Maria» и правнук Героя Советского Союза Хусена Андрухаева — Расим Пашев продолживший в стихах слова своего великого предка.

«Русские не сдаются» именно это прокричал Хусеин в ноябре 1941 года подорвав себя с фашистами, которые шли на Луганск, ныне, второй раз освобожденный героями СВО от бандеро — фашистских захватчиков.

Тема Великой Отечественной Войны всегда была важнейшей составляющей конкурса «ДИВО», работы посвященные Подвигу нашего народа занимали достойное место среди работ в различных номинациях, что оценила и постоянный участник конкурса «ДИВО», ветеран Великой Ответственной Войны, участник Сталинградской битвы Мария Михайловна Рохлина.

«Мы, поколение 20-х годов прошлого века передаем эстафету молодому поколению. Нам была поставлена задача сделать страну самой лучшей — догнать и перегнать США. Мы справились с этой задачей — мы разгромили фашизм, мы вышли в космос. Правда, мы хотели, чтобы и на Марсе яблони стали цвести, но этого не удалось сделать. Мы передаем эту эстафету вам — дерзайте, молодежь! Ваше творчество играет огромную роль в воспитании всех самых лучших и добрых чувств! Желаю удачи от всего моего поколения! Дерзайте! Будьте готовы!», завершила свое выступление Мария Михайловна Рохлина.

Какие высокие мысли и благородные чувства вложены в эти слова! В них исповедь и память сердца. Они отвечают на самый сложный вопрос, волнующий каждого человека: как и ради чего стоит жить.

Завершая торжественный гала-концерт, председатель оргкомитета конкурса «ДИВО», депутат Московской областной Думы Татьяна Ордынская отметила:

«Я благодарю всех тех, кто пришел, тех, кому интересно, что мы с вами делаем. Я благодарю всех участников за то, что мы сумели поднять такое удивительное ДИВО! Чтобы наши коллективы из разных городов страны сумели собраться вместе и рассказать, что каждый из нас делает для России. Победить все напасти можно только тогда, когда общее сознание нашего народа будет стремиться к Победе!

Конкурс ДИВО возник в это сложное, трудное время, когда очень нужна помощь нашим бойцам на СВО. Конкурс объединяет людей различных национальностей, все стоят воедино, все стоят рядом — плечо к плечу. Хочу сказать спасибо всем, кто присоединился к организации конкурса — это все люди талантливые, патриоты нашей Родины. Нам очень сильно помогала наша фракция в Мособлдуме — фракция КПРФ. Я хочу поблагодарить Председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова, который внимательно следил за каждым нашим делом и давал оценку. Хочу сказать спасибо администрации города Королев за поддержку и внимание к нашему конкурсу. Нам сейчас оказывает всемерную поддержку коллектив ДК имени Калинина. Мы сегодня проводим подведение итогов этапа конкурса ДИВО в зале, который открывал Сергей Павлович Королев и Юрий Алексеевич Гагарин. Конкурс наш не заканчивается. Конкурс продолжается. Все еще впереди!», — завершила свое выступление депутат-коммунист Татьяна Ордынская.

И по доброй традиции, по завершении гала-концерта все участники очередного этапа конкурса «ДИВО», зрители исполнили известную песню «Солнечный круг», песню детства, песню — символ добра, мира и чистоты наших сердец.

