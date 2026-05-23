Наруто уже не тот: в Петербурге поймали скуфа-анимешника с 400 граммами «мефа»
В Санкт-Петербурге на улице Примакова правоохранители провели задержание наркодилера-анимешника, продававшего мефедрон и другие вещества «из рук в руки». Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Задержание провели в квартире. Она была полностью обклеена постерами, связанными с аниме.
Мужчине 38 лет. В квартире у него обнаружили около 400 грамм наркотиков, весы и материал для упаковки.
По информации силовиков, основным веществом оказался мефедрон. Мужчину могут отправить в колонию.
