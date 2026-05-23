Наруто уже не тот: в Петербурге поймали скуфа-анимешника с 400 граммами «мефа»

сегодня в 15:19

Наркодилера-анимешника задержали с 400 граммами вещества в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Примакова правоохранители провели задержание наркодилера-анимешника, продававшего мефедрон и другие вещества «из рук в руки». Об этом сообщает « Mash на Мойке ».

Задержание провели в квартире. Она была полностью обклеена постерами, связанными с аниме.

Мужчине 38 лет. В квартире у него обнаружили около 400 грамм наркотиков, весы и материал для упаковки.

По информации силовиков, основным веществом оказался мефедрон. Мужчину могут отправить в колонию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.