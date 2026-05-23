Милота дня: в Москве спасатели вытащили из ливневки 11 утят

В Москве 11 утят провалились в дождевую канализацию

11 малышей-утят упали в ливневку на Шмитовском проезде в Москве и застряли. Их спасали сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайный ситуациям и пожарной безопасности российской столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

О том, что утки застряли, сообщили утром местные жители. Из ливневки доносилось сильное кряканье.

На место происшествия отправили сотрудников АСО №1 московского Пожарно-спасательного центра. Им удалось достать из ливневки семерых маленьких утят.

Еще четырех птенцов спасли работники «Мосводостока». После этого утиная семья ушла в неизвестном направлении. Никто из малышей не пострадал.

