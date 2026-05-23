ЦППК сделает провоз велосипедов бесплатным в день Весеннего велофестиваля 24 мая

Пассажиры ЦППК 24 мая смогут бесплатно провозить велосипеды в течение всего дня во всех поездах на территории Москвы и Подмосковья. Акция приурочена к ежегодному Московскому Весеннему велофестивалю. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить билет с нулевой стоимостью в любой кассе ЦППК или билетном автомате.

Перевезти велосипед можно в тамбуре поезда или в салоне на специальных креплениях.В этом году стартовый городок фестиваля расположится у проспекта Академика Сахарова, вход с улицы Маши Порываевой. Добраться до него удобнее всего от станции Площадь трех вокзалов на МЦД-2 и МЦД-4.

Маршрут заезда пройдет по Садовому кольцу, его протяженность составит 16 км. Участников ждут три временных слота: в 13:00, 14:00 и 15:00. Присоединиться к празднику может любой желающий. Дети младше 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Для безопасной езды организаторы рекомендуют использовать шлем, перчатки, а также защиту для локтей и коленей.

ЦППК напоминает: в границах МЦД велосипеды можно провозить бесплатно не только в день фестиваля, но и в любое время. На остальных участках и направлениях услуга действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Для этого также необходимо оформить бесплатный билет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.