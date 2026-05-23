Недоступен третий день: в Москве таинственно пропал стример

Российские звезды рассказали об исчезновении ведущего прямых эфиров Ивана Андреева (Insider). 18 мая он ездил по Москве, и с тех пор его смартфон выключен, рассказала в своем Telegram-канале стримерша Gensyxa (Наталья Бердникова).

Андреев должен был отправиться на встречу. Вечером у него был запланирован вылет в Сербию.

Однако в Белград мужчина не приехал. Его разыскивают уже три дня, но пока безуспешно. Аналогичные посты с информацией о пропаже разместили несколько других российских блогеров, например, контент-мейкеры Вадим Evelone Козаков и Роман Mokrivskiy Мокривский.

35-летний Иван Insider активно занимается стримингом с 2017 года. На его канал на Twitch подписаны 93,1 тыс. человек, также у него есть Telegram-канал.

