Коммунальщики не могут прочистить коллектор: Черногорск без воды

Жители Черногорска в Хакасии остались без воды на три дня

Жители города Черногорска в Хакасии уже третий день остаются без воды. Причиной отключения стал засор в коллекторе, который никак не могут прочистить коммунальные службы, сообщает «Осторожно, новости» .

«Люди мучаются, скупают всю воду», — рассказывают местные жители.

Власти города изначально обещали вернуть воду еще 22 мая к 15:00. Однако сроки окончания работ постоянно сдвигались. В настоящее время в местных каналах сообщают, что при самом благоприятном сценарии без воды горожанам придется провести еще минимум четыре-пять часов.

На улицах города организован подвоз воды. Однако желающих много — люди выстраиваются в очереди, и воды хватает далеко не всем. Те, кто не дождался или не успел к автоцистернам, отправляются в магазины. В результате в супермаркетах раскупают всю бутилированную воду.

Ситуация остается напряженной. Жители жалуются на отсутствие информации и срывающиеся сроки. Коммунальные службы продолжают работы по прочистке коллектора.

Когда водоснабжение будет полностью восстановлено, пока неясно. Власти города обещают держать ситуацию на контроле.

