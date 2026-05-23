Стоматолог из Домодедова признана лучшей в Московской области

Детский врач-стоматолог Домодедовской стоматологии Ануш Казахян стала победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучший стоматолог». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

«Детский стоматолог — это не просто врач, это еще и немного психолог, педагог, иногда даже артист. Работа с детьми требует особого терпения, эмпатии и умения создать атмосферу доверия. И, конечно, дети дают невероятный заряд позитивной энергии», — отметила Ануш Суреновна.

За победой специалиста на конкурсе стоят огромный труд и годы работы. Именно Ануш Суреновна стояла у истоков организации лечения детей под наркозом в нашем округе, в том числе для маленьких пациентов с ограниченными возможностями здоровья. А еще она помогает молодым врачам, делится опытом и поддерживает коллег.

«Ануш Суреновна — специалист, которым по-настоящему гордится наш коллектив. Несмотря на молодой возраст, это сотрудник с серьезным профессиональным опытом, глубокими знаниями и безупречными практическими навыками. Благодаря ее инициативности, профессиональной вовлеченности и неравнодушному отношению в детском отделении удалось решить многие важные организационные и практические вопросы», — отметил главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Теперь Ануш Казахян представит Московскую область на всероссийском этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.