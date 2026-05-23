2,2 млн рублей: томичка разорила DNS из-за сломавшегося вентилятора

Томичка отсудила 2,2 млн рублей у DNS за отказ в ремонте видеокарты по гарантии

Жительница Томска отсудила у сети магазинов DNS более 2,2 млн рублей из-за сломавшегося вентилятора в видеокарте, купленной с рук. Ремонт устройства обошелся бы в 550 раз дешевле, но компания отказалась его проводить, пишет Telegram-канал Baza .

Покупательница приобрела подержанную видеокарту через онлайн-объявление. Вместе с устройством продавец передал чек и действующую гарантию. Однако вскоре после покупки затрещал вентилятор охлаждения, и девушка обратилась в DNS, где изначально был приобретен товар. Магазин отказался ремонтировать перепроданную видеокарту и начался юридический спор.

Как рассказал юрист Илья Соловьев, сначала покупательница выиграла иск на 700 тысяч рублей. Ритейлер подал апелляцию и добился отмены решения. Тогда девушка обратилась в кассацию, доказала свою правоту, и дело вернули на новое рассмотрение. Суд все-таки взыскал с магазина 700 тысяч.

Пока DNS оспаривал решения, прошло полтора года — и все это время капала ежедневная неустойка: 1% от стоимости товара. Юрист подал еще один иск и вместе со штрафом отсудил дополнительно 1,5 млн рублей.

В итоге отказ от ремонта за 4 тысячи рублей обошелся компании в 2,2 млн руб.

