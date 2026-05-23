Жесткие установки США в ООН: участники ДНЯО не пришли к консенсусу

На конференции по ДНЯО стороны не добились консенсуса

В американском Нью-Йорке 22 мая завершила свою работу 11-я Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая проходила в течение четырех недель под председательством постоянного представителя Вьетнама при ООН До Хунг Вьета. Достигнуть консенсуса не удалось, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России в Telegram-канале .

Мероприятие проходило в условиях обострения глобальной безопасности. Оно выявило геополитические противоречия между странами-участницами, что напрямую отразилось на ходе дискуссий и финальном результате.

Одним из главных дестабилизирующих факторов для работы форума стали последствия военных действий США и Израиля против Ирана. Те проходили в июне 2025 года и феврале-марте 2026 года.

Шаги, предпринятые под предлогом защиты режима нераспространения, нанесли существенный урон авторитету ДНЯО. При этом участники конференции так и не смогли прийти к единой скоординированной оценке иранского кризиса.

Кроме того, конструктивному диалогу препятствовали делегации стран НАТО и Евросоюза. По мнению российской стороны, западные дипломаты использовали площадку ООН для продвижения собственной деструктивной повестки, сфокусированной на политической критике России, Китая, Ирана и КНДР.

Что сделали дипломаты РФ

В ходе заседаний представители России последовательно отстаивали базовые принципы функционирования Договора. Российские дипломаты настаивали на фиксации тезиса о недопустимости ядерной войны и указывали, что разоружение напрямую зависит от общего состояния международной безопасности.

Также делегация РФ выступала за сохранение деполитизированного статуса проверочного механизма МАГАТЭ, защиту прав государств на мирный атом без дискриминационных ограничений. Помимо этого, российские дипломаты подчеркивали необходимость скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Был подготовлен компромиссный проект финального документа, максимально близкий к консенсусу. Тем не менее из-за жесткой позиции США и их союзников по ряду спорных пунктов документ так и не был вынесен на итоговое утверждение.

Чтобы не провоцировать новый виток конфронтации перед следующим обзорным циклом, проект решили не доводить до голосования. Несмотря на отсутствие подписанной декларации, российская сторона подчеркнула, что сам обзор ДНЯО состоялся, а востребованность договора как фундаментального элемента международной стабильности остается неоспоримой.

