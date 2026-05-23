«Самый красивый туалет» в Норвегии закрыли из-за возможных шпионов

В Норвегии закрыли общественный туалет, который обошелся налогоплательщикам почти в 2,17 миллиона долларов. Причиной стали опасения шпионажа — из уборной открывается вид на местную авиабазу, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежскую газету VG.

Туалет находится в зоне отдыха Буккещерка. Местные жители и туристы называли его «самым красивым туалетом в Норвегии» из-за панорамного обзора. Стены уборной снаружи зеркальные, а изнутри открывался живописный вид. Однако именно этот вид и стал проблемой — окна выходят на авиабазу Андейя, расположенную в западной части острова.

Решение о закрытии принято по соображениям политической и военной безопасности. Кто именно отдал распоряжение, пока неизвестно. Мера носит превентивный характер и может быть пересмотрена после дополнительных оценок. Консультации пройдут с участием вооруженных сил Норвегии.

Туалет простоит закрытым столько, сколько потребуется для устранения угрозы. Местные жители и туристы остались без уникальной достопримечательности. Случай вызвал широкий резонанс в норвежских и зарубежных СМИ, многие высмеяли ситуацию, но военные считают меры оправданными.

