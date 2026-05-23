Релокант из Иркутска уехал в США от мобилизации и поймал пулю у бара в Сиэтле

В американском Сиэтле возле бара Cultera произошла ночная перестрелка. Один из участников конфликта открыл огонь по толпе. Трое человек были доставлены в больницу. Среди раненых оказался 22-летний выходец из Иркутска Арсений, который переехал из России в попытке спастись от мобилизации, сообщает Mash .

Пуля попала молодому человеку в ногу, его госпитализировали в критическом состоянии. Как рассказали близкие, семья перебралась в штат Вашингтон три года назад. Главная причина — «безопасность из-за политической обстановки», молодой человек не хотел участвовать в мобилизации.

По иронии судьбы, именно в США он столкнулся с уличным насилием. В настоящее время врачи насчитали операцию почти на 120 тысяч долларов. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 23 мая 2026 года это 8 млн 545 тыс. 200 рублей.

Россиянину повезло, так как он оформил страховку буквально за пару дней до стрельбы. Однако лечение и последующую реабилитацию она покрывает не полностью. Семье придется искать десятки тысяч долларов на восстановление. Местные жители утверждают, что драку начали афроамериканцы, которых не пустили на вечеринку. Затем началась стрельба по белым прохожим.

Нападавших до сих пор не нашли, хотя рядом есть камеры и свидетели. Родные пострадавшего уже думают не только о его реабилитации, но и о новом переезде — теперь уже в «более безопасный» штат.

