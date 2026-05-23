Студентка рассказала, как спасалась из горящего колледжа в Старобельске

Одна из пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске рассказала, как ей удалось выжить. По словам девочки, взрывы в городе слышали уже с вечера. Студенток отправили в коридоры общежития для безопасности, сообщает РЕН ТВ .

«Мы были в панике, но держались рядом и знали, что нужно бежать в подвал на первом этаже», — поделилась девушка.

Пострадавшие готовились ко сну в коридоре и вынесли матрасы, чтобы укрыться от осколков. В этот момент они услышали приближающийся дрон. Учащиеся успели спуститься на первый этаж, после чего увидели вспышку — взрывной волной их отбросило в стороны.

После первого взрыва девушка выбежала на улицу и спряталась под лавочкой возле колледжа. Затем перебежками ползла, в основном пряталась под деревьями, но в какой-то момент закричала и начала звать на помощь. Выбраться с территории горящего здания было очень трудно. Многие спасались тем, что перелезали через забор.

После атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске погибли 18 человек, 48 человек получили травмы различной степени тяжести. Еще три человека числятся без вести пропавшими. Спасательные работы продолжаются, несмотря на новые атаки дронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.