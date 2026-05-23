Огонь перекинулся на соседей: в Новой Москве пожар уничтожает частный дом и баню

сегодня в 19:02

Пожар в Новой Москве перебросился на соседний жилой участок

В СНТ «Лесное» в столичном Троицке начался масштабный пожар. Местные жители рассказали « Осторожно, Москва », что воспламенились баня и частный дом.

Над местом пожара поднялся густой столб черного дыма. Его видно из разных точек населенного пункта.

По предварительным данным, огонь перебросился на жилой участок, который расположен по соседству. Возгорание тушат сотрудники экстренных служб.

Количество пострадавших неизвестно. Причина возгорания не сообщается.

На опубликованном видео видно, как от места пожара поднимается на большую высоту густой черный столб дыма.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.