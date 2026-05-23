В Мытищах продолжаются встречи с жителями по вопросам ЖКХ

21 мая встречу в формате срочной выездной администрации с жителями дома № 14 по 3-й Крестьянской улице провел директор управления жилищно-коммунального хозяйства Станислав Карнаухов. В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В ходе общения жителям были даны разъяснения о порядке проведения экспертизы по определению статуса здания и необходимости проведения общего собрания собственников.

«В случае признания дома аварийным будет определен порядок его расселения. Если собственники примут решение по капитальному ремонту, то объект будет включен в соответствующую программу», — рассказал Станислав Карнаухов

Также в ближайшее время жителям будет предоставлен локально-сметный расчет по тем вопросам, которые были озвучены на встрече.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.