Стало известно, почему певица Слава не сможет дать концерт в Германии

В Германии не состоялось выступление певицы Анастасии Сланевской, более известной как Слава. Концерт планировался на ярмарке для русскоязычной диаспоры, но был отменен. Причина — аннулирование шенгенской визы артистки, сообщил РИА Новости директор певицы Николай Макаров.

По словам директора, визу оформляли через визовый центр Испании, и она была одобрена. Однако два дня назад документ аннулировали. Официальных объяснений причин никто не предоставил. В команде артистки предполагают, что это связано с высказываниями Славы в поддержку курса президента России Владимира Путина.

Макаров назвал произошедшее политически мотивированным решением. Директор добавил, что ранее у певицы были успешные туры по Германии, и подобных проблем не возникало.

Русскоязычная публика в Германии, по словам Макарова, любит и ждет Славу. В этот раз встреча не состоялась. В команде певицы надеются, что в будущем бюрократические преграды не помешают артистке общаться со своими зрителями за рубежом.

