Мединский назвал выродками делегатов Латвии и Дании в ООН из-за Старобельска

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН после удара по Старобельскому колледжу, об этом он написал в своем Telegram-канале .

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа дронами. Удары наносились тремя прицельными волнами — здание полностью разрушено. Мединский отметил, что разрушенный колледж — одно из старейших учебных заведений Донбасса, основан в первой половине 19 века. В образовательном учреждении готовили воспитателей детсадов и учителей начальных классов.

«Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда. Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят», — написал Мединский.

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ на колледж погибло не менее 18 учащихся, более 40 получили ранения. Судьба еще трех человек пока остается неизвестной, они числятся как без вести пропавшие.

