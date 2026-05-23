Масштаб трагедии растет: раскрыты имена юных девушек, погибших в Старобельске
В Луганской Народной Республике удалось определить личности 17 из 18 погибших в результате ударов БПЛА ВСУ по колледжу в Старобельске, нанесенных ночью 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР.
Данные были обновлены в 17:00 23 мая.
В списке погибших во время налета украинских беспилотников на колледж в Старобельске появились Вероника Д. 2006 года рождения, Виктория З., Анастасия В., Александра Б., Александра П. 2007 года рождения и Оксана Т. 2003 года рождения. Суммарно опубликованы 17 ФИО.
В списке раненых находятся 43 человека. Неизвестно местонахождение четырех людей: Алисы Б., Александры К., Анастасии К. 2007 года рождения и Таисии Г. 2008 года рождения.
Украинские боевики атаковали четырьмя беспилотниками самолетного типа колледж в Старобельске ночью с 21 на 22 мая. В момент удара в общежитии были 86 студентов и один сотрудник.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.