Крупный град в Нижегородской области повредил десятки машин и обесточил дома

В Нижегородской области прошел сильный град, который оставил без электричества несколько районов и повредил десятки автомобилей. Больше всего от стихии пострадали жители Дзержинска и Володарска, сообщает Baza .

Местные жители делятся в соцсетях кадрами «улова» — они собирают градины в тазики и меряют их рулеткой. Многие сравнивают размеры с пятирублевой монетой.

Автовладельцы тем временем подсчитывают ущерб. Град оставил множество вмятин на кузовах и разбил лобовые стекла. Больше всего заявок о повреждениях поступило из Володарска. Машины, которые не успели спрятать под навес или в гараж, пострадали серьезно. Фотографии побитых авто заполонили городские паблики.

Из-за непогоды без электричества остались частные дома в нескольких районах Володарского округа. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Специалисты обещают в ближайшее время вернуть свет в обесточенные дома.

Стихия обрушилась на регион неожиданно. Синоптики предупреждали о грозах, но о таком крупном граде речи не шло. Местные власти пока не комментируют масштаб ущерба. Жители надеются на компенсации. Ремонт разбитых машин и восстановление инфраструктуры потребуют времени и средств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.