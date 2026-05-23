10 лет без обогащения: Иран назвал ложью сообщения о предложении США

Иран не предлагал США приостановить обогащение урана на 10 лет — сообщения об этом в СМИ являются ложью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник иранского агентства Tasnim.

«Осведомленный источник заявил Tasnim, что сообщение агентства Al Arabiya о том, что Иран предложил приостановить обогащение урана выше 3,6% на 10 лет, является ложью», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что все вопросы, которых касались послания Ирана и США, ограничиваются пунктами о прекращении военных действий между сторонами. Ядерная проблематика в этих посланиях не рассматривалась.

Власти Ирана ранее заявляли, что на данном этапе диалога с США вопросы, связанные с иранской ядерной программой, не обсуждаются.

