В городском округе Люберцы состоялся первый — кулинарный — этап ежегодного конкурса «Люберецкая супербабушка». Он прошел 20 мая в библиотеке «Бригантина» (ул. Мира, 19). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заявочная кампания конкурса «Люберецкая супербабушка» стартовала в конце апреля. Из 30 претенденток на участие в проекте в борьбу за победу вступили 15 женщин.

Для первого кулинарного этапа участницы приготовили на суд жюри около 30 разнообразных блюд.

«Тематика этого года — единство народов России. Поэтому каждое угощение отражает культуру той или иной национальности. Наша задача, как членов жюри — оценить старания хозяек. Очень приятно, что наш опыт переняла Республика Беларусь. В этом году в Минске состоялся аналогичный конкурс», — пояснила председатель Люберецкого отделения Союза женщин России, основатель конкурса «Люберецкая супербабушка» Елена Верховых.

Впереди у участниц проекта еще два этапа — спортивный и творческий. Кроме того, для конкурсанток подготовили насыщенную культурную программу с экскурсиями и мастер-классами.

Имя «Люберецкой супербабушки» по традиции станет известно во время празднования Дня города в сентябре.

