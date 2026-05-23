Сыктывкар поплыл после ливня с градом размером с мяч для пинг-понга

Град размером с пинг-понг побил стекла и машины в Сыктывкаре

В Сыктывкаре прошел сильный ливень с крупным градом и молниями. Местные жители рассказали, что градины достигали размера мячика для пинг-понга, пишет SHOT .

Осадки побили стекла и припаркованные во дворах автомобили. Больше всего горожан впечатлили именно размеры града — такого в городе давно не видели.

На нескольких улицах, в частности на Коммунистической, проезжая часть превратилась в небольшую реку. Потоп наблюдался также и в микрорайоне Емваль. Вода не успевала уходить в ливневки, машины буквально плыли по дорогам. Водители вынуждены двигаться с минимальной скоростью.

Непогода сопровождалась яркими вспышками молний. Экстренные службы пока не сообщают о серьезных разрушениях или пострадавших. Однако ущерб от стихии, по предварительным данным, значительный — побиты стекла в домах и автомобилях.

Синоптики прогнозируют, что ливень прекратится к ночи. Коммунальные службы переведены в усиленный режим. Специалисты откачивают воду с затопленных участков. Власти Сыктывкара призвали жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома до улучшения погоды.

