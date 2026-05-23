Большинство пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из больниц

12 из 14 туристов из РФ покинули больницы после аварии автобуса в Анталье

Большинство российских туристов, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в районе Бельдиби турецкой Антальи, уже покинули медицинские учреждения. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на страховую компанию «Евроинс туристическое страхование».

По данным страховщика, 12 из 14 пострадавших выписали после осмотра и оказания необходимой помощи. Они вернулись в свои отели.

Всем 14 туристам медицинская помощь была оказана за счет страховки. У 11 человек врачи провели дополнительные обследования — компьютерную томографию, МРТ и рентген. Трем пострадавшим потребовалось ушивание поверхностных ран на лице и наложение швов. Одной из выписанных пациенток также разрешили авиаперелет.

Двум россиянкам потребовались операции. В одном случае хирурги вмешались из-за перелома плечевой кости, в другом — из-за перелома безымянного пальца. Обе операции прошли успешно. Женщины получают все необходимое послеоперационное лечение. Их состояние оценивается как стабильное.

ДТП с туристическим автобусом произошло 23 мая. Транспорт вылетел с дороги и врезался в дерево. Генеральное консульство России в Анталье держит ситуацию на контроле.

