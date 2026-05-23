«Радио судного дня» передало два загадочных сигнала за день

сегодня в 20:42

Российская система «Радио судного дня», известная как УВБ-76 или «Жужжалка», 23 мая передала два сигнала за один день. Сообщения были зафиксированы в 18:23 по московскому времени и следовали друг за другом.

Новые сигналы состояли из буквенных и цифровых комбинаций.

«ТОД3 У352 ДХГЕ 94066 09270 32781 СКАЗОПАТ 7507 4374 СНОПОТЮЛЬ 5422 8119», — прозвучало в эфире.

После того как в эфире прозвучало первое закодированное сообщение, через несколько секунд оно повторилось.

Расшифровка публике традиционно не предоставляется. Станция вещает на частоте 4625 кГц и известна со времен Советского Союза. Ее назначение официально не раскрывается.

«Жужжалка» получила свое прозвище из-за постоянного фонового звука, прерываемого лишь редкими голосовыми сообщениями. Активации станции всегда привлекают внимание радиолюбителей и исследователей аномальных явлений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.