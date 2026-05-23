Появились первые кадры ДТП с автобусом в Турции, где пострадали 14 россиян

Водитель экскурсионного автобуса в Турции врезался в дерево, пострадали россияне

Появились первые кадры с места дорожно-транспортного происшествия в турецком городе Бельдиби, где пострадали 14 граждан России. На видео видно, что экскурсионный автобус вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает Baza .

Удар транспорта об дерево пришелся на переднюю часть транспортного средства. Среди пострадавших есть туристы с переломами. На опубликованных кадрах видно, что возле автобуса толпились люди и работали сотрудники местной скорой помощи.

Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести. Погибших в результате инцидента нет.

В настоящее время генконсульство России в Турции находится на постоянной связи с местными врачами и полицией. Дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего и оказывают необходимую помощь пострадавшим россиянам.

Причины аварии уточняются. Полиция проводит проверку. Водитель автобуса, предположительно, не справился с управлением. Информация о состоянии россиян передается в экстренные службы РФ.

