«Убийц не простим»: глава ЛНР опубликовал список 11 жертв атаки на Старобельск

Глава ЛНР Пасечник: при ударе БПЛА ВСУ по Старобельску погибли 11 человек

В Луганской Народной Республике установлены имена 11 погибших студентов и 41 получившего ранения в результате целенаправленного воздушного удара ВСУ по комплексу зданий колледжа в Старобельске. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Леонид Пасечник.

Число жертв этого преступления увеличилось до 11 человек. Среди погибших числятся восемь девушек и три молодых человека.

Различные травмы и ранения получил 41 человек. Им всем оказывают медицинскую помощь.

Спасательная операция на месте обрушения продолжается. Судьба еще 10 студенток до сих пор остается неизвестной.

Украинские боевики ударили по комплексу зданий педагогического колледжа в Старобельске ночью с 22 на 23 мая. Пострадали подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

